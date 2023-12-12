Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед конгрессменами.
По словам парламентария, украинский лидер не сказал ничего нового. Выступление Зеленского политик назвал «старым хламом», пишет газета The New York Times.
В своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter) Шмитт возмутился, что Зеленский говорил о границах Украины, тогда как южные рубежи США находятся под угрозой из-за наплыва мигрантов.
Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине дополнительно более $60 миллиардов. Парламентская оппозиция увязала вопрос с ужесточением пропускного режима на границе с Мексикой.
Представитель Белого дома Джон Кирби 12 декабря сообщил, что у Вашингтона остались финансы на две недели помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».
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