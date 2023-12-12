Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»

По словам парламентария, украинский лидер не сказал ничего нового. Выступление Зеленского политик назвал «старым хламом», пишет газета The New York Times.

В своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter) Шмитт возмутился, что Зеленский говорил о границах Украины, тогда как южные рубежи США находятся под угрозой из-за наплыва мигрантов.

Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине дополнительно более $60 миллиардов. Парламентская оппозиция увязала вопрос с ужесточением пропускного режима на границе с Мексикой.

Представитель Белого дома Джон Кирби 12 декабря сообщил, что у Вашингтона остались финансы на две недели помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».

