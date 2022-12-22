Зеленский: ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами

«Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно», — сказал глава государства, намекая на возможность отправки США танков и самолетов — вооружений, от поставок которых Вашингтон до сих пор воздерживался.

Зеленский также призвал нарастить санкционное давление против Москвы.

Американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается «использовать зиму в качестве оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

