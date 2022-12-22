Зеленский: ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами
Украина не просит Вашингтон воевать с Россией на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, сообщил во время выступления на совместной сессии обеих палат Конгресса США в рамках визита в Вашингтон украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.
«Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно», — сказал глава государства, намекая на возможность отправки США танков и самолетов — вооружений, от поставок которых Вашингтон до сих пор воздерживался.
Зеленский также призвал нарастить санкционное давление против Москвы.
Американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается «использовать зиму в качестве оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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