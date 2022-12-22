Байден заявил, что Россия хочет «использовать зиму как оружие»

«Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме как запугивание... Он также пытается использовать зиму как оружие», — сказал глава Белого дома.

Зеленский во время совместной с Байденом пресс-конференции в Белом доме заявил, что в украино-американских отношениях начался новый этап. По его словам, Украина и США стали настоящими союзниками и партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

