Байден заявил, что Россия хочет «использовать зиму как оружие»

Американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается «использовать зиму в качестве оружия», сообщает РИА Новости.

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«Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме как запугивание... Он также пытается использовать зиму как оружие», — сказал глава Белого дома.

Зеленский во время совместной с Байденом пресс-конференции в Белом доме заявил, что в украино-американских отношениях начался новый этап. По его словам, Украина и США стали настоящими союзниками и партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийУкраинаПрезидент СШАДжо Байден
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