Байден заявил, что Россия хочет «использовать зиму как оружие»
Американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается «использовать зиму в качестве оружия», сообщает РИА Новости.
«Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме как запугивание... Он также пытается использовать зиму как оружие», — сказал глава Белого дома.
Зеленский во время совместной с Байденом пресс-конференции в Белом доме заявил, что в украино-американских отношениях начался новый этап. По его словам, Украина и США стали настоящими союзниками и партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- «Засекли корректировщики»: Депутат Госдумы рассказал о ранении Рогозина в Донецке
- Зеленский: ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами
- Байден заявил, что Россия хочет «использовать зиму как оружие»
- Стало известно, когда приостановится ослабление рубля
- СМИ: Джастин Бибер продаст права на свою музыку за $200 млн
- Путин рассказал о направлениях сотрудничества с Белоруссией в космосе
- В Белом доме заявили, что меняли помощь Украине в зависимости от тактики Москвы
- Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 22 декабря
- Зеленский объявил о новом этапе в отношениях Киева и Вашингтона
- СМИ: Рогозин ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru