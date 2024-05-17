Зеленский упрекнул союзников Украины в боязни проигрыша России

Украинский лидер Владимир Зеленскирй заявил, что союзники Киева боятся того, что Россия может проиграть на Украине. Об этом сообщило информационное агентство «Укринформ».

Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями СМИ. «Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», — подчеркнул президент страны, призвав союзников помогать всеми необходимыми средствами для победы Киева.

Ранее Зеленский заявил, что в наступлении российской армии в Харьковской области виноват весь мир.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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