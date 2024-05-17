Зеленский упрекнул союзников Украины в боязни проигрыша России

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями СМИ. «Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», — подчеркнул президент страны, призвав союзников помогать всеми необходимыми средствами для победы Киева.

Ранее Зеленский заявил, что в наступлении российской армии в Харьковской области виноват весь мир.

