Зеленский упрекнул союзников Украины в боязни проигрыша России
17 мая 202416:40
Украинский лидер Владимир Зеленскирй заявил, что союзники Киева боятся того, что Россия может проиграть на Украине. Об этом сообщило информационное агентство «Укринформ».
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями СМИ. «Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», — подчеркнул президент страны, призвав союзников помогать всеми необходимыми средствами для победы Киева.
Ранее Зеленский заявил, что в наступлении российской армии в Харьковской области виноват весь мир.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru