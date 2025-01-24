Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по Украине, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства выразил мнение, что решение украинского лидера Владимира Зеленского о запрете диалога с РФ делает нелегитимными возможные переговоры. Путин считает, что спонсоры Киева заставят Зеленского отменить решение о запрете переговоров с РФ.
Российский лидер отметил, что киевский режим «хомячит за обе щеки сотни миллиардов» от США, при этом игнорируя их указания.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признаков готовности Киева и Запада к мирным переговорам не наблюдается, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru