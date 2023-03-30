Заявление в полицию поступило на представителей УПЦ в Киево-Печерской лавре

Он отметил, что комиссия по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра» не смогла приступить к работе из-за сопротивления со стороны представителей УПЦ.

Ткаченко добавил, что представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, бывшие членами комиссии, не смогли уточнить местонахождение ключей от здания, которое подлежало проверке. Министр отметил, что комиссия продолжит работу на следующий день.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявив, что Бог не простит выселение представителей канонической УПЦ.

