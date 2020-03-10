Захарова оценила рекомендацию Италии не ездить в Россию

Далее дипломат разместила ссылку на аккаунт российской дипмиссии в Италии, где сообщается о мерах, которые были вынуждены ввести итальянские власти в связи с коронавирусом. Там в частности говорится, что премьер-министр Джузеппе Конте ввел карантинные меры на территории всей страны.

Италия – вторая в мире страна после Китая по количеству случаев заражения коронавирусом нового типа и вторая по количеству смертей. В стране выявлены 9,1 тысяча заболевших, скончались 463 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о риске пандемии COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, «угроза пандемии стала очень реальной».







