Япония расширила санкции против России

В санкционный список попали глава государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, бизнесмен Алексей Мордашов, родственники первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, а также бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, пишет Газета.ру.

Кроме того, Токио ввел санкции на экспорт, ограничения коснулись судостроительных компаний, производителей электроники и техники. Также Япония запретила вывоз в Россию предметов роскоши, отмечает РЕН ТВ.

