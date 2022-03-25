Япония расширила санкции против России

Япония расширила санкции против России, ограничения коснутся еще 25 граждан и 81 организации. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, передает РИА Новости.

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В санкционный список попали глава государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, бизнесмен Алексей Мордашов, родственники первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева, а также бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, пишет Газета.ру.

Кроме того, Токио ввел санкции на экспорт, ограничения коснулись судостроительных компаний, производителей электроники и техники. Также Япония запретила вывоз в Россию предметов роскоши, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЯпония
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