Япония запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Токио с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуду.

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Под запрет попадает экспорт премиальных автомобилей, драгоценных камней и ювелирных изделий.

Несколько дней назад Япония расширила санкции против России, ограничения коснутся еще 25 граждан и 81 организации. Кроме того, Токио ввел санкции на экспорт

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