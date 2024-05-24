Япония ввела санкции в отношении России
Власти Японии расширили санкционные списки в отношении России, сообщает ТАСС.
Токио в очередной раз обвинил Москву в поставках вооружений из КНДР. Под ограничения попали гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Сама авиакомпания также включена в санкционные списки наряду с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации России.
Ранее стало известно, что Япония в рамках санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине запретит экспорт в РФ еще 164 категорий товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru