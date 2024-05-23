МИД России исключил восстановление российско-японских контактов

Воробьева назвала разрыв отношений инициативой японской стороны, а значит, она должна сама думать о будущем российско-японской дипломатии.

Глава департамента также заявила, что если Япония отменит статью Конституции, предполагающую отказ от войны как суверенного права нации либо применения вооруженных сил как средства разрешения международных споров, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры по укреплению обороноспособности.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем.

