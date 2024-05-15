СМИ: Российские военные предотвратили подрыв ВСУ дамбы в Харьковской области
Российские военные предотвратили подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, планировавшийся бойцами ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штурмовика группировки «Север» с позывным «Вин».
По словам военного, противник оставил на дамбе заряды. Саперы и бойцы группировки произвели разминирование объекта после штурма населенного пункта Пыльная и успешно предотвратили затопление территории. «Вин» подчеркнул, что противник намеревался помешать проходу российских военных и их продвижению.
«Если бы ее [дамбу] подорвали, не смогли зайти сюда», — указал боец.
Военный отметил, что ВСУ не успели произвести подрыв и срочно бежали в сторону села Липцы.
Ранее «Вин» рассказал об обстрелах села Пыльная украинскими войсками сразу после их отступления. По словам бойца, ВСУ атаковали мирное население, отмечает телеканал «360».
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