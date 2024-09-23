ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области
23 сентября 202418:13
Украинская армия выпустила ракеты по Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Алексей Смирнов.
Губернатор отметил, что снаряды были уничтожены российскими системами ПВО, и поблагодарил за работу защитников России.
Ранее губернатор Курской области заявил, что над регионом сбили шесть ракет и БПЛА самолетного типа ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru