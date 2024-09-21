Над Курской областью сбили шесть ракет и один беспилотник ВСУ

Шесть ракет и беспилотник самолетного типа сбили над Курской областью. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Над регионами России уничтожили 101 украинский беспилотник

«Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО», — указал губернатор.

Смирнов поблагодарил защитников области.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 21 сентября в Курской области уничтожили один дрон ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры