Над Курской областью сбили шесть ракет и один беспилотник ВСУ
21 сентября 202408:37
Шесть ракет и беспилотник самолетного типа сбили над Курской областью. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО», — указал губернатор.
Смирнов поблагодарил защитников области.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 21 сентября в Курской области уничтожили один дрон ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru