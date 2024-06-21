Мирный житель пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал в результате обстрела окраины города Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, бригада скорой помощи оказала мужчине с контузией необходимую помощь, далее он будет лечиться амбулаторно.
«После обстрела в городе выявлены повреждения на территории пяти частных домовладений», - написал Гладков.
Губернатор добавил, что также было атаковано село Муром. В результате были повреждены кровля и фасад коммерческого объекта торговли.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино кассетными боеприпасами, в результате пострадала мирная жительница, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru