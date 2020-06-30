ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии коронавирусной инфекции в мире ускоряется. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, «суровая реальность такова, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению», передает RT.
Гебрейесус отметил, что несмотря на то, что многие страны достигли в целом прогресса в борьбе с распространением нового вируса, пандемия ускоряется.
Глава ВОЗ также сообщил, что эксперты намерены провести совещание, чтобы оценить прогресс в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии COVID-19 на новом этапе, пишет «Газета.ру».
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 10 млн случаев заражения ковид, скончались более 490 тыс. человек.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что при всех позитивных тенденциях его настораживает, что по-прежнему фиксируется так много смертей от COVID-19. Одной из причин такой тенденции, по словам Анатолия Альштейна, может быть смертность заразившихся 2-3 недели тому назад. Но при такой длительной эпидемии, коэффициент должен меняться в сторону уменьшения летальности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru