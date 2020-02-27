ВОЗ заявила о вероятности пандемии коронавируса

По его словам, ВОЗ готова помогать всем странам в борьбе с COVID-19.

В четверг стало известно, что новый коронавирус добрался до еще одной европейской страны, пишут «Дни.ру». Он обнаружен у гражданина этой страны, который вернулся после отпуска в Италии, где отмечается вспышка коронавируса.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что с 4 марта будет приостановлено движение пассажирского поезда Москва-Ницца.

