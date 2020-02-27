ВОЗ заявила о вероятности пандемии коронавируса
Новый коронавирус может перерасти в пандемию. Об этом предупредил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ готова помогать всем странам в борьбе с COVID-19.
В четверг стало известно, что новый коронавирус добрался до еще одной европейской страны, пишут «Дни.ру». Он обнаружен у гражданина этой страны, который вернулся после отпуска в Италии, где отмечается вспышка коронавируса.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что с 4 марта будет приостановлено движение пассажирского поезда Москва-Ницца.
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