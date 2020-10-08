ВОЗ заявила о рекорде по заражениям COVID-19 с начала пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекорде по заражениям новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно ВОЗ, за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 338 779. Уточняется, что за этот день больше всего заражений зафиксировано на американском континенте (122 тыс.) и Европе (почти 97 тыс.)
В России за сутки, по данным оперштаба, зарегистрировано 11 493 случаев новых заражений. Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что процесс распространения коронавируса в России идёт с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит.
ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru