ВОЗ заявила о рекорде по заражениям COVID-19 с начала пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекорде по заражениям новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно ВОЗ, за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 338 779. Уточняется, что за этот день больше всего заражений зафиксировано на американском континенте (122 тыс.) и Европе (почти 97 тыс.)

В России за сутки, по данным оперштаба, зарегистрировано 11 493 случаев новых заражений. Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что процесс распространения коронавируса в России идёт с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Коронавирус
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