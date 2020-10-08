ВОЗ заявила о рекорде по заражениям COVID-19 с начала пандемии

Согласно ВОЗ, за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 338 779. Уточняется, что за этот день больше всего заражений зафиксировано на американском континенте (122 тыс.) и Европе (почти 97 тыс.)

В России за сутки, по данным оперштаба, зарегистрировано 11 493 случаев новых заражений. Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что процесс распространения коронавируса в России идёт с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

