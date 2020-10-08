Лоукостер «Победа» опроверг данные об отмене регулярных рейсов

Авиакомпания «Победа» не планирует приостанавливать полёты из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила представитель лоукостера в беседе с агентством РИА Новости.



По словам сотрудника компании, информация о приостановке деятельности не соответствует действительности и «Победа» не рассматривает такую возможность. Кроме того, представитель авиакомпании назвала «полной чушью» сообщения о прекращении перелётов, опубликованные в ряде Telegram-каналов.



Ранее в Telegram появилась информация о том, что российский лоукостер «Победа» планирует на два месяца отказаться от регулярных рейсов.



Авиакомпания «Победа» уже отменяла перелёты внутри страны и за её пределами. На фоне коронавирусных ограничений и снижения спроса на авиаперевозки лоукостер приостанавливал деятельность весной текущего года. Все полёты были отменены в период с 1 апреля по 31 мая.

