Лоукостер «Победа» опроверг данные об отмене регулярных рейсов
Авиакомпания «Победа» не планирует приостанавливать полёты из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила представитель лоукостера в беседе с агентством РИА Новости.
По словам сотрудника компании, информация о приостановке деятельности не соответствует действительности и «Победа» не рассматривает такую возможность. Кроме того, представитель авиакомпании назвала «полной чушью» сообщения о прекращении перелётов, опубликованные в ряде Telegram-каналов.
Ранее в Telegram появилась информация о том, что российский лоукостер «Победа» планирует на два месяца отказаться от регулярных рейсов.
Авиакомпания «Победа» уже отменяла перелёты внутри страны и за её пределами. На фоне коронавирусных ограничений и снижения спроса на авиаперевозки лоукостер приостанавливал деятельность весной текущего года. Все полёты были отменены в период с 1 апреля по 31 мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Роберто Карлос стал глобальным послом «Футбола для дружбы»
- Власти выплатят компенсации пострадавшим от взрывов боеприпасов под Рязанью
- Трамп рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусом
- На складах под Рязанью взорвались более полутора тысяч снарядов
- Девять российских тяжелоатлетов отстранены от соревнований из-за допинга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru