ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 421 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 112,2 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 10,5 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,5 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в Европейском регионе (более 176 тыс.). Ранее Франция, в частности, заявила об ухудшении ситуации по всей стране.

ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.

