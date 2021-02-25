ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 421 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 421 тысячу. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 112,2 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 10,5 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,5 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в Европейском регионе (более 176 тыс.). Ранее Франция, в частности, заявила об ухудшении ситуации по всей стране.
ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru