Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с COVID по всей стране
Французские власти планируют ввести новые ограничения в двадцати департаментах на фоне общего ухудшения ситуации с коронавирусом по стране. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает ТАСС.
По словам Кастекса, эпидемиологическая ситуация во Франции сегодня близка к показателям ноября прошлого года. Он отметил, что накануне было зарегистрировано более 30 тысяч новых случаев заражений, а в последние несколько недель этот показатель находился на уровне 20 тысяч.
Кастекс отметил, что наибольшее число заражений наблюдается в двадцати департамента Франции, в частности, в Приморских Альпах, Париже и севере страны. Он добавил, что если ситуация не улучшится, то с 6 марта будут введены более жесткие ограничения.
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