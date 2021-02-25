Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с COVID по всей стране

Французские власти планируют ввести новые ограничения в двадцати департаментах на фоне общего ухудшения ситуации с коронавирусом по стране. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает ТАСС.

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По словам Кастекса, эпидемиологическая ситуация во Франции сегодня близка к показателям ноября прошлого года. Он отметил, что накануне было зарегистрировано более 30 тысяч новых случаев заражений, а в последние несколько недель этот показатель находился на уровне 20 тысяч.

Кастекс отметил, что наибольшее число заражений наблюдается в двадцати департамента Франции, в частности, в Приморских Альпах, Париже и севере страны. Он добавил, что если ситуация не улучшится, то с 6 марта будут введены более жесткие ограничения.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:КоронавирусФранция
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