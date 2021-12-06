ВОЗ: «омикрон» до сих пор не вызвал ни одной смерти

По его словам, потребуется ещё несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

В организации не исключают, что «омикрон» способен вытеснить другие штаммы, и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом коронавируса.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмети, что делать заявления по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» еще рано. По его словам, о нем накоплено очень мало данных.

