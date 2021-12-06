ВОЗ: «омикрон» до сих пор не вызвал ни одной смерти
Новая разновидность COVID-19 «омикрон», выявленный к настоящему времени в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти, сообщает Regnum со ссылкой на заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкла Райана.
По его словам, потребуется ещё несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.
В организации не исключают, что «омикрон» способен вытеснить другие штаммы, и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом коронавируса.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмети, что делать заявления по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» еще рано. По его словам, о нем накоплено очень мало данных.
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