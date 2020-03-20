В Канаде число заразившихся коронавирусом выросло до 925 человек
В министерстве здравоохранения Канады заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в стране до 925 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, число заразившихся за последние сутки выросло на 150 человек. Также за сутки в Канаде было зарегистрировано 12 смертей от последствий заражения.
Накануне сообщалось, что коронавирус обнаружен и у жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар. Политик написал в «Твиттере», что у супруги слабо выраженные симптомы. Тем не менее, Софи Грегуар-Трюдо останется на карантине и будет следовать рекомендациям врача. У самого Трюдо, по его словам, никаких симптомов вируса нет. Он чувствует себя хорошо, но по совету врача решил на время самоизолироваться.
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