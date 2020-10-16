ВОЗ назвала единственный эффективный препарат при тяжелой форме COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дексаметазон единственным препаратом, показавшим свою эффективность при лечении тяжелой формы COVID-19. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что ВОЗ оценила эффективность четырех лекарств в лечении COVID-19. Среди них, в частности, ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Согласно результатам исследования ВОЗ, эти препараты не снижают риск смерти зараженных пациентов, а также не уменьшают количество пациентов на аппаратах ИВЛ. Отмечалось, что в рамках исследования специалисты ВОЗ анализировали данные о лечении 11,2 тыс. пациентов.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о препаратах, снижающих риск смерти от коронавируса. Первым в ее списке значился дексаметазон.





