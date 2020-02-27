ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом за пределами Китая
27 февраля 202019:17
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 за пределами Китая достигло 3474. Умерли 54 из заразившихся. Об этом проинформировал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает RT. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 44 странах.
В инфицированы 48 630 человек. А число летальных исходов приближается к 3-м тысячам - 2747, пишет «Свободная пресса».
Глава ВОЗ также заявил, что COVID-2019 имеет тенденцию к пандемии.
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