ВОЗ: «Британский» штамм коронавируса зафиксирован в 70 странах

Всемирная организация здравоохранения заявила о распространении обнаруженного в Великобритании штамма коронавируса на 70 стран. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что за минувшую неделю вирус был выявлен еще в 10 странах. По данным ВОЗ, штамм коронавируса, впервые зафиксированный в ЮАР, в настоящее время распространился на 31 страну мира.

Как ранее сообщали британские специалисты, новый штамм являются на 70% более заразным. Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости, но не его патогенность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирус
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