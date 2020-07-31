Воентуристам до конечной точки помешала доехать «белорусская гауптвахта»

Киев просит белорусов задержать 28 человек с российскими паспортами (9 человек из этого списка Украина считает своими гражданами). Формально этих людей просят задержать, чтобы украинские прокуроры могли им вручить повестки, которые на Украине называются "уведомление о подозрении в совершении преступления". На основании этого документа начинается собственно уголовное производство. Сразу скажу, что никто из "33 богатырей", взятых с постелей в белорусском санатории 29 июля, в международном розыске на момент задержания не числился, у них у всех "белые" российские загранпаспорта.

Вопрос об экстрадиции в Белоруссии решается на основании статьи 7-2 и 7-3 местного УК: из Белоруссии “иностранный гражданин совершивший преступления вне пределов Республики Беларусь и находящийся на территории Республики Беларусь, может быть выдан иностранному государству на основе принципа взаимности при условии соблюдения требований законодательства», - уточнил политолог.

Собеседник НСН отметил, что фактор предвыборного времени играет против белорусских властей.

«В общем, тут у нас дышло в чистом виде. Куда повернут в Минске, туда и выйдет. Тем более, что чем меньше остаётся до дня выборов, тем меньшую ценность представляют для Минска задержанные россияне», - сказал политолог.

В действиях людей в «нехарактерной для отдыхающих одежде» на территории Белоруссии просматривалась высокая организация, заметил Александр Зимовский.



«Что касается "хаба", то мы можем говорить об этом лишь умозрительно, официальных подтверждений нам не дождаться. Но и опровержений официального Минска тоже не последовало. На сегодня у России есть на руках договор, согласно которому именно белорусская фирма взяла на себя всю логистику по организации доставки "тридцати трёх богатырей" из России через Минск в третью страну. Кстати, в списке стран, куда, предположительно, направлялись россияне, Венесуэла, Ливия, Судан. Со всем этими государствами у Беларуси давние устойчивые контакты на уровне президентов. И налаженные логистические мосты. Так что непохоже, будто задержанные "воентуристы" брели к месту назначения ощупью, в полдень, или по принципу "путь наш во мраке". Во всём была видна железная воинская дисциплина и по-белорусски высокая организованность маршрута. Не доехали - бывает. А что до задержания, то для бывалого солдата гауптвахта - лучший отдых», - саркастически отметил политолог.

Ранее НСН рассказала, что Путин подключился к истории с задержанием россиян в Белоруссии







