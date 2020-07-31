Воентуристам до конечной точки помешала доехать «белорусская гауптвахта»
Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что чем меньше остаётся до дня выборов президента РБ, тем меньшую ценность представляют для Минска задержанные россияне.
Офис украинского генерального прокурора предъявил обвинение задержанным в Белоруссии россиянам по статье об участии в террористической организации, а также попросил временно арестовать их, сообщила пресс-служба офиса.
В сообщении говорится, что Генпрокурор Украины на основании Конвенции 1993 года обратился в белорусскую Генеральную прокуратуру с запросом о временном аресте граждан России, которых задержали 29 июля. 28 лицам, из которых девять - граждане Украины, предъявлены обвинения по факту участия в террористической организации».
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в разговоре с НСН отметил, что между Белоруссией и Украиной нет соглашения об экстрадиции.
«Возможен только обмен уже осуждёнными для дальнейшего отбытия наказания в стране, откуда гражданин з/к родом. Поэтому украинская прокуратура ссылается на Конвенцию о правовой помощи 1993 года, подписанную между государствами СНГ. Украина в СНГ не входит, но остаётся в составе учредителей СНГ. Я допускаю, что ссылка на Конвенцию может быть рассмотрена как основание для выдачи. Или не рассмотрена. Ни в том, ни в другом случае никаких правовых последствий для Белоруссии не наступает.
Киев просит белорусов задержать 28 человек с российскими паспортами (9 человек из этого списка Украина считает своими гражданами). Формально этих людей просят задержать, чтобы украинские прокуроры могли им вручить повестки, которые на Украине называются "уведомление о подозрении в совершении преступления". На основании этого документа начинается собственно уголовное производство. Сразу скажу, что никто из "33 богатырей", взятых с постелей в белорусском санатории 29 июля, в международном розыске на момент задержания не числился, у них у всех "белые" российские загранпаспорта.
Вопрос об экстрадиции в Белоруссии решается на основании статьи 7-2 и 7-3 местного УК: из Белоруссии “иностранный гражданин совершивший преступления вне пределов Республики Беларусь и находящийся на территории Республики Беларусь, может быть выдан иностранному государству на основе принципа взаимности при условии соблюдения требований законодательства», - уточнил политолог.
Собеседник НСН отметил, что фактор предвыборного времени играет против белорусских властей.
«В общем, тут у нас дышло в чистом виде. Куда повернут в Минске, туда и выйдет. Тем более, что чем меньше остаётся до дня выборов, тем меньшую ценность представляют для Минска задержанные россияне», - сказал политолог.
В действиях людей в «нехарактерной для отдыхающих одежде» на территории Белоруссии просматривалась высокая организация, заметил Александр Зимовский.
«Что касается "хаба", то мы можем говорить об этом лишь умозрительно, официальных подтверждений нам не дождаться. Но и опровержений официального Минска тоже не последовало. На сегодня у России есть на руках договор, согласно которому именно белорусская фирма взяла на себя всю логистику по организации доставки "тридцати трёх богатырей" из России через Минск в третью страну. Кстати, в списке стран, куда, предположительно, направлялись россияне, Венесуэла, Ливия, Судан. Со всем этими государствами у Беларуси давние устойчивые контакты на уровне президентов. И налаженные логистические мосты. Так что непохоже, будто задержанные "воентуристы" брели к месту назначения ощупью, в полдень, или по принципу "путь наш во мраке". Во всём была видна железная воинская дисциплина и по-белорусски высокая организованность маршрута. Не доехали - бывает. А что до задержания, то для бывалого солдата гауптвахта - лучший отдых», - саркастически отметил политолог.
Ранее НСН рассказала, что Путин подключился к истории с задержанием россиян в Белоруссии
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