Во Франции заявили о готовности всех в ЕС платить за российский газ в евро

Об этом политик заявила перед советом министров стран Евросоюза по энергетике в Брюсселе.

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро, и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана, в эфире Rádió Kossuth заявил, что кроме Венгрии, еще девять европейских стран открыли счета в российском банке для последующей оплаты природного газа в соответствии с требованиями Москвы.

