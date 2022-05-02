Во Франции заявили о готовности всех в ЕС платить за российский газ в евро
По словам министра экологических преобразований Франции Барбары Помпили, Евросоюзе «все единогласны» в решении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.
Об этом политик заявила перед советом министров стран Евросоюза по энергетике в Брюсселе.
«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро, и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах», — приводит ее слова РИА Новости.
Ранее Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана, в эфире Rádió Kossuth заявил, что кроме Венгрии, еще девять европейских стран открыли счета в российском банке для последующей оплаты природного газа в соответствии с требованиями Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru