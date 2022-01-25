Во Франции за сутки коронавирусом заразились более полумиллиона человек

Власти Франции объявили о заражении коронавирусом более полумиллиона человек в стране за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно агентству здравоохранения страны, этот показатель - 501,6 тысяч - является новым антирекордом. Предыдущий был зарегистрирован 18 января (464 тысячи заразившихся).

Как планировалось, со 2 февраля Франция отменит ношение масок.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что в мире сложились идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса.



