Во Франции за сутки коронавирусом заразились более полумиллиона человек
25 января 202223:18
Власти Франции объявили о заражении коронавирусом более полумиллиона человек в стране за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно агентству здравоохранения страны, этот показатель - 501,6 тысяч - является новым антирекордом. Предыдущий был зарегистрирован 18 января (464 тысячи заразившихся).
Как планировалось, со 2 февраля Франция отменит ношение масок.
Ранее в ВОЗ заявили о том, что в мире сложились идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса.
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Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
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25 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru