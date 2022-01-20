Франция отменит ношение масок на улице со 2 февраля
20 января 202221:38
Власти Франции отменят требование о ношении масок на улице со 2 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
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20 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru