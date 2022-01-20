Франция отменит ношение масок на улице со 2 февраля

Власти Франции отменят требование о ношении масок на улице со 2 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

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