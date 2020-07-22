Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкой компании BioNTtech и американской Pfizer. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на BioNTech.
Немецкая компания сообщила, что власти США изначально разместили заказ на 100 млн доз стоимостью 1,95 млрд долларов. Также отмечается, что Штаты могут получить до 500 млн дополнительных доз.
Как пишет агентство, Pfizer и BioNTech планируют провести тестирования безопасности и эффективности своей вакцины в июле, а в октябре подать заявку на регистрацию препарата.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус нового типа пандемией 11 марта. По последним данным организации, число заражений в мире превысило 15 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США
- В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты с братом из клана Белхороевых
- Коронавирус поразил уже более 15 миллионов землян
- Повторному заболеванию владимирского врача COVID-19 нашли объяснение
- Медик повторно заболел коронавирусом во Владимирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru