Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации осужденных в первом чтении
Закон о мобилизации осужденных приняла в первом чтении Верховная Рада Украины. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Отмечается, что законопроект поддержал 281 парламентарий. Гончаренко пояснил, что на службу смогут попасть только те, кто совершил нетяжкие преступления. «Нужно дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — подчеркнул он, отметив, что осужденные по тяжким статьям не попадут под мобилизацию.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк признал, что мобилизации на Украине избежать не получится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru