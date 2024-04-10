Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации осужденных в первом чтении

Отмечается, что законопроект поддержал 281 парламентарий. Гончаренко пояснил, что на службу смогут попасть только те, кто совершил нетяжкие преступления. «Нужно дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — подчеркнул он, отметив, что осужденные по тяжким статьям не попадут под мобилизацию.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк признал, что мобилизации на Украине избежать не получится.

