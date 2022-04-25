В Европе из-за антироссийских санкций подорожали бюстгальтеры
Цены на бюстгальтеры выросли в Европе на фоне санкций в отношении России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, значительный рост цен связан с удорожанием энергоносителей, и проблема обострилась из-за украинского конфликта. В частности, производитель нижнего белья Journelle сообщает, что в европейских странах, где компания закупает материалы и шьет бюстгальтеры, затраты на электроэнергию выросли вчетверо.
Кроме того, с января 2020 года в четыре раза подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани. По словам владельца Journelle Гвидо Кампелло, ряд предприятий в Италии, занимающихся окрашиванием белья, закрываются из-за высоких затрат.
Также отмечается, что с января нынешнего года на 20% выросла стоимость косточек в бюстгальтерах.
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