Вашингтон: США приветствуют решение Киева остановить транзит российского газа

Американские власти поддерживают решение Киева остановить транзит газа из России через территорию Украины в страны Европы, считая этот шаг «значительным ударом» по экономическим возможностям РФ, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

Фицо: ЕС ждут суровые последствия из-за остановки транзита газа из РФ

По его словам, это решение лишит Москву около 6,5 млрд долларов ежегодно от продажи газа. Политик указал, что в настоящее время около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Транзит ГазаСШАУкраина

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