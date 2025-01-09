По его словам, это решение лишит Москву около 6,5 млрд долларов ежегодно от продажи газа. Политик указал, что в настоящее время около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

