Вашингтон: США приветствуют решение Киева остановить транзит российского газа
Американские власти поддерживают решение Киева остановить транзит газа из России через территорию Украины в страны Европы, считая этот шаг «значительным ударом» по экономическим возможностям РФ, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, это решение лишит Москву около 6,5 млрд долларов ежегодно от продажи газа. Политик указал, что в настоящее время около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами.
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru