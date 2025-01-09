Словакия: Остановка транзита газа через Украину вредит ЕС и помогает США

Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по своей территории, сообщил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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По его словам, остановка вредит Европейскому союзу и помогает США, которые могут увеличивать поставки газа в Европу. Премьер-министр указал, что президент Украины умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, несмотря на то, что Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешает продолжать транзит ни европейское право, ни санкции.

Фицо напомнил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом топлива в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 млн евро.

Ранее Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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