Словакия: Остановка транзита газа через Украину вредит ЕС и помогает США

По его словам, остановка вредит Европейскому союзу и помогает США, которые могут увеличивать поставки газа в Европу. Премьер-министр указал, что президент Украины умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, несмотря на то, что Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешает продолжать транзит ни европейское право, ни санкции.

Фицо напомнил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом топлива в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 млн евро.

Ранее Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

