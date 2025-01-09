Словакия: Остановка транзита газа через Украину вредит ЕС и помогает США
Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по своей территории, сообщил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.
По его словам, остановка вредит Европейскому союзу и помогает США, которые могут увеличивать поставки газа в Европу. Премьер-министр указал, что президент Украины умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, несмотря на то, что Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешает продолжать транзит ни европейское право, ни санкции.
Фицо напомнил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом топлива в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 млн евро.
Ранее Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru