СМИ: В Гвинее военные закрыли подступы к столице

Вооруженные формирования в Гвинее перекрыли пути к столице Конакри, информирует портал Guinee News.

Военные преградили пути к главному городу страны в 50 километрах от него.

Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе в столице Конакри поблизости от резиденции президента. По данным источников издания Jeune Afrique, инициаторами «путча» являются представители группы сил спецназначения, которые пошли на столкновение с охраной президента Альфы Конде. Журналисты назвали бывшего участника французского Иностранного легиона Мамади Думбуя главарем мятежников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ВоенныеПолитикаВоенный Переворот
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