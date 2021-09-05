СМИ: В Гвинее военные закрыли подступы к столице
Вооруженные формирования в Гвинее перекрыли пути к столице Конакри, информирует портал Guinee News.
Военные преградили пути к главному городу страны в 50 километрах от него.
Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе в столице Конакри поблизости от резиденции президента. По данным источников издания Jeune Afrique, инициаторами «путча» являются представители группы сил спецназначения, которые пошли на столкновение с охраной президента Альфы Конде. Журналисты назвали бывшего участника французского Иностранного легиона Мамади Думбуя главарем мятежников.
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