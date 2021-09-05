В Гвинее повстанцы задержали президента страны

Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники.

Уточняется, что лидера страны задержали вооруженные силы мятежников под командованием полковника Мамади Думбуя. Также известно, что спецназ взял под страду нескольких высокопоставленных должностных лиц, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что в Гвинее военные закрыли подступы к столице.

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