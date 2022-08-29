Эксперты подсчитали возможные убытки России от нефтяных санкций и скидок

Россия рискует потерять до $120 млрд в год из-за скидок на нефть и санкций в этой отрасли, при этом доходы бюджета страны могут упасть вдвое. Об этом рассказали эксперты в беседе с NEWS.ru.

Ранее стало известно, что РФ предложила некоторым азиатским странам долгосрочные контракты на нефть со скидками до 30%. Аналитики предполагали, что таким образом Москва Россия пытается найти покупателей на объемы сырья, которые освободятся после вступления в силу эмбарго на морские поставки нефти в Евросоюз.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, дисконт на нефть стал результатом «первой волны» санкций против нефтяной отрасли, когда было необходимо переориентировать потоки нефти на азиатские рынки.

«Чтобы выдавить оттуда конкурентов, российские компании уже тогда начали делать скидки. А теперь мы ставим азиатские страны перед выбором. Или они и дальше покупают у нас нефть со скидкой. Или они присоединяются к правилу о потолке цены и мы им нефть больше не поставляем, сокращаем добычу, и вся нефть в мире, в том числе для них, дорожает», - указал эксперт.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что ограничения по российской нефти от G7, нацеленные на запрет РФ продавать сырье дороже половины нынешней цены, весьма серьезны.

«Поэтому наиболее интересные события на глобальном рынке нефти будут развиваться в конце этого года. Тогда стоит ждать новостей, которые могут вызвать мощный рост цен на нефть. Но получит ли Россия выгоду от нефти Brent по $130 долларов за баррель — большой вопрос», - подчеркнул специалист.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров отмечает, что долгосрочные контракты на поставку нефти с дисконтом для крупнейших азиатских партнеров РФ — один из возможных вариантов действий Москвы в нынешней ситуации. Уход России с рынка нефти дестабилизирует всю сферу энергоресурсов и спровоцирует «непредсказуемый и совершенно ненормальный рост цен», считает Сидоров.

Однако эксперты расходятся в мнениях о том, какой доли ежегодных доходов лишится Россия из-за нефтяных ограничений: специалисты называют цифры от 45 до 120 млрд долларов.

