Как отметил сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Джон Тьюн, большинство американцев соглашаются с важностью «победы Украины». При этом некоторые, как губернатор Флориды Рон Десантис, полагают, что украинский кризис не относится к числу национальных интересов Вашингтона.

Старший советник организации Concerned Veterans for America Дэн Колдуэлл назвал разногласия среди республиканцев «продолжающейся гражданской войной». Советник считает, что шанс на победу имеют реалисты и сторонники более сдержанной внешней политики, отмечает телеканал «360».

По данным The Washington Post, часть партии все чаще высказывается против помощи Украине, отмечая, что этот конфликт — не их борьба. Как отметила республиканка Кэри Лейк, Вашингтон направляет сотни миллиардов долларов за рубеж, «чтобы начать третью мировую войну», пишет RT.

