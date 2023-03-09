В Палате представителей назвали проект бюджета США несерьезным

«Господин президент, у Вашингтона проблема с расходами, а не с доходами», — написал он в Twitter.

Проекту бюджета США предстоит теперь пройти процедуру одобрения в Палате представителей, где большинство у республиканцев, и только затем в Сенате, где доминируют демократы.

Ранее, как сообщала НСН, администрация Байдена запросила на поддержку Украины $6 млрд.

