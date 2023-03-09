В Палате представителей назвали проект бюджета США несерьезным

Президент США Джо Байден представил конгрессу свой бюджет, и это совершенно несерьёзно. Об этом заявил спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, сообщает RT.

По его словам, глава Белого дома предлагает ввести триллионы новых налогов, которые американские семьи будут платить напрямую или за счёт более высоких расходов.

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«Господин президент, у Вашингтона проблема с расходами, а не с доходами», — написал он в Twitter.

Проекту бюджета США предстоит теперь пройти процедуру одобрения в Палате представителей, где большинство у республиканцев, и только затем в Сенате, где доминируют демократы.

Ранее, как сообщала НСН, администрация Байдена запросила на поддержку Украины $6 млрд.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАКонгресс СШАБюджетБайден
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