В США число случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 400 тысяч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

При этом, по последним данным, в стране зарегистрировано более 13 тысяч летальных исходов, из которых 4 тысячи приходится на штат Нью-Йорк.