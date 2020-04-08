В США число случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 400 тысяч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
При этом, по последним данным, в стране зарегистрировано более 13 тысяч летальных исходов, из которых 4 тысячи приходится на штат Нью-Йорк.
В настоящее время в США зарегистрировано наибольшее число случаев заражения в мире. В отрицательном рейтинге следом идут Испания (146,6 тыс. случаев) и Италия (135,5 тыс.)
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в концентрации на Китае в условиях пандемии коронавируса.
Отметим, что в группу риска в случае заражения коронавирусом входят люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями. Однако, на практике есть исключения. Геронтолог РАН Валерий Мамаев в интервью "МИР 24" рассказал, что помогает пожилым вылечиваться после заражения инфекцией.
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