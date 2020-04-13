В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019. Соответствующие данные привел губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает ТАСС.
На текущий день в штате зарегистрировано 10 056 случаев смерти. При этом, по словам Куомо, «худшее уже позади» при условии дальнейшего соблюдения мер предосторожности.
Губернатор также заявил об уменьшении роста летальных исходов от вируса. В частности, он отметил, что в воскресенье 12 апреля было зафиксировано 758 смертей, в понедельник скончался 671 человек.
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что в стране от последствий заражения коронавирусом COVID-2019 умрут меньше 100 тысяч человек.
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