Безграничное противостояние: Армения и Азербайджан не могут без России
Экзистенциальный конфликт между Баку и Ереваном вновь перерос в боевые действия, и в который раз остановить их смогла только Россия.
16 ноября Армения и Азербайджан объявили о перемирии в Нагорном Карабахе. К прекращению эскалации конфликта их ранее призвал министр обороны России Сергей Шойгу, в результате чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что остановка на армянско-азербайджанской границе сейчас спокойная.
Ранее, 15 ноября, Пашинян сообщил о вторжении азербайджанских военных на территорию Армении. При этом, по сообщению агентства Sputnik Азербайджан, которое ссылалось на минобороны АР, армянские войска якобы первыми начали обстрел армии противника в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района.
До этого омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook заявил, что шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения во время обстрела со стороны Азербайджана.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян подчеркивает, что столкновения на границе Азербайджана и Армении происходят часто.
«Это результат, в частности, того, что эта граница новая. До прошлого года, до второй карабахской войны азербайджанцев там просто не было. А теперь азербайджанские войска время от времени вторгаются на эту территорию. Эта граница не лимитирована, поэтому во многих случаях Азербайджан настаивает на том, что это его территории, хотя международно признанных границ, договора о границах между двумя странами по понятным причинам нет. Азербайджан постоянно откусывает какие-то куски территории после войны. Это началось примерно с начала мая этого года, и, в общем, это серьезно, это влияет на экономику, на сообщение. В какие-то районы невозможно доставить продовольствие, не может проехать скорая помощь, непонятно, как детям ездить в школу», - сообщил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отметив, что инструмента для возобновления спокойствия на границе пока нет.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии НСН заявил, что Москва должна оказать дипломатическое давление на Азербайджан и применить силу в случае эскалации конфликта.
«Это очередная попытка Азербайджана создать пограничный инцидент, принудить Армению к переговорам о демаркации и делимитации границ. Сами по себе эти переговоры, по версии Азербайджана, должны привести к подписанию договора, который закроет тему статуса Нагорного Карабаха. Именно в силу этого в Армении сегодня тянут, уклоняются от этих переговоров. Их можно понять после того поражения, которое было нанесено. Инциденты на границе, но смысл этих инцидентов, идея, инициатива со стороны Азербайджана связаны исключительно с желанием поставить точку в вопросе о Нагорном Карабахе», - рассказал Затулин.
Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу в беседе с Telegram-каналом «Радиоточки НСН» отметил, что Азербайджан не будет накалять ситуацию на границе с Арменией и пойдет на уступки, если об этом попросит Москва.
«За последний год армянская сторона несколько раз занималась разрушительными действиями, но всегда Азербайджан уступал, прислушивался к просьбам из России и соглашался. Я думаю, как сейчас скажут в Москве, так Баку и поступит. Дальше накаляться обстановка не будет. Все в руках Москвы. Если из Кремля будет какая-то просьба в адрес Азербайджана, официальный Баку ее примет», - подчеркнул он.
При этом Ахмедоглу добавил, что важны делимитация и демаркация границы, о которой говорят в Армении.
«Армения просит Россию помочь в охране границы, но где эта граница? Россия об этом говорила еще в начале ноября, но Армения готовилась не к делимитации и демаркации, а к провокации. Вот и получила ответ», - отметил он.
Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября прошлого года. Азербайджан и Армения при посредничестве России смогли заключить мирный договор только 10 ноября 2020 года. Армения потеряла часть территорий в Нагорном Карабахе: Гадрут, Шушу и Лачинский район. При этом столкновения на границе двух стран повторялись и в мае 2021 года. Ситуация в регионе контролируется российскими миротворцами.
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