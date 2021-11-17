Безграничное противостояние: Армения и Азербайджан не могут без России

16 ноября Армения и Азербайджан объявили о перемирии в Нагорном Карабахе. К прекращению эскалации конфликта их ранее призвал министр обороны России Сергей Шойгу, в результате чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что остановка на армянско-азербайджанской границе сейчас спокойная.

Ранее, 15 ноября, Пашинян сообщил о вторжении азербайджанских военных на территорию Армении. При этом, по сообщению агентства Sputnik Азербайджан, которое ссылалось на минобороны АР, армянские войска якобы первыми начали обстрел армии противника в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района.

До этого омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook заявил, что шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения во время обстрела со стороны Азербайджана.