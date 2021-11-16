Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире общественного телевидения страны заявил, что республика готовит письменное обращение к России с просьбой оказать помощь в защите её территориальной целостности в рамках двустороннего договора 1997 года.

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По его словам, Ереван ожидает, что Москва окажет помощь и у Армении будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Также он отметил, что республика намерена активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе выполняется неполноценно, сообщает RT.

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