Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности

По его словам, Ереван ожидает, что Москва окажет помощь и у Армении будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Также он отметил, что республика намерена активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе выполняется неполноценно, сообщает RT.

