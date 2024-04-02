В России назвали недопустимыми вторые стамбульские переговоры с Украиной

По его словам, Украина сможет использовать такие переговоры как возможность для передышки, перевооружения и перегруппировки войск ВСУ. Россия уже научена горьким опытом переговоров в Стамбуле весной 2022 года, подчеркнул Гаврилов.

Сегодня, отметил он, будущее российско-украинского противостояния определяется на поле боя, где российская армия по всей линии фронта удерживает инициативу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года.

