В России назвали недопустимыми вторые стамбульские переговоры с Украиной

Вторые стамбульские переговоры недопустимы для России. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

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По его словам, Украина сможет использовать такие переговоры как возможность для передышки, перевооружения и перегруппировки войск ВСУ. Россия уже научена горьким опытом переговоров в Стамбуле весной 2022 года, подчеркнул Гаврилов.

Сегодня, отметил он, будущее российско-украинского противостояния определяется на поле боя, где российская армия по всей линии фронта удерживает инициативу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСтамбулУкраинаРоссияПереговоры

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