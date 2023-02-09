В Польше заявили, что соглашения в НАТО по поставкам истребителей Киеву пока нет

Соглашения относительно поставок боевых самолетов на Украину пока нет в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Corriere della Sera.

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Политик отметил, что решение о предоставлении истребителей зависит от Североатлантического альянса.

«На данный момент нет соглашения по этому поводу», — подчеркнул Моравецкий.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка Киеву авиатехники, в том числе истребителей – «активная опция» на столе переговоров.

Между тем источник в правительстве Великобритании заявил, что у Лондона нет «гребаных самолетов», которые можно было бы отправить Украине, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаИстребителиНАТОУкраина
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