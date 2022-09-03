В Польше раскрыли намерение унифицировать процедуру пропуска россиян через границу

«Максимальное ограничение — это наш план-максимум. Однако путь к этому ведет через эффективную координацию в приграничных странах. Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — уточнил Яблоньский.

По его словам, на следующей неделе готовятся переговоры пяти стран, граничащих с Россией. Участники встречи обсудят правила, по которым россияне будут пересекать границы пяти государств.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, выступая в МГИМО, что европейские политики, призывающие ограничить выдачу виз россиянам — «жалкие люди».

