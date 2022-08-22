В Госдепе призвали «проводить границу» между властями РФ и рядовыми россиянами

В Госдепе заявили о важности «проведение границы» между властями РФ и рядовыми гражданами в вопросе выдачи виз. Об этом сообщает ТАСС.

В США объяснили выдачу визы Лаврову

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить выдачу турвиз российским гражданам. После этого вопрос об ограничении въезда для россиян в зону Шенгена подняли в ЕС. Как ожидается, возможные меры рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа.

В США, между тем, заявили, что продолжат выдавать визы россиянам без ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
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