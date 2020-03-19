США остановили выдачу виз в большинстве стран

Как пишет агентство, в Госдепе объявили о временной остановке оказания стандартных визовых услуг. Сроки восстановления выдачи виз не уточняются.

Ранее в марте Чехия объявила о приостановке выдачи виз в своих посольствах и визовых центрах на фоне распространения коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса был введен в США 14 марта. Соответствующее заявление сделал Трамп, отметив, что режим ЧС позволит увеличить быстроту и безопасность проведения тестов на инфекцию.

