В Нидерландах запретили собираться более трех человек

Отмечается, что эта ограничительная мера будет действовать до 1 июня текущего года. Также в Нидерландах объявили о введении штрафов для тех, кто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра.

Согласно последним данным, в Нидерландах зафиксировано более 4,7 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019, из которых 213 закончились летальным исходом.

Ранее сегодня сообщалось, что общее число выздоровевших в мире после заражения коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

