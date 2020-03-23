В Нидерландах запретили собираться более трех человек
Нидерландские власти с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране ввели запрет на группы более трех человек. Соответствующее заявление сделал глава Минюста Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что эта ограничительная мера будет действовать до 1 июня текущего года. Также в Нидерландах объявили о введении штрафов для тех, кто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра.
Согласно последним данным, в Нидерландах зафиксировано более 4,7 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019, из которых 213 закончились летальным исходом.
Ранее сегодня сообщалось, что общее число выздоровевших в мире после заражения коронавирусом превысило 100 тысяч человек.
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